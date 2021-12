TREVISO - Lorenzo Damiano, ex leader No Vax (Norimberga 2) trevigiano, cattolico militante, finito in semi-terapia intensiva per il Covid e a seguito di questa esperienza dichiaratosi pentito, rivolge un appello agli scettici affinchè si vaccinino: «Fate il vaccino adesso, se l'avessi fatto prima, non avrei pagato un prezzo così pesante. Finchè non sarà fatta giustizia, una verifica di quanto è successo prima».

intervista di Pio Dal Cin