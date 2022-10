TREVISO - Con l'illuminazione della statua della Teresona in piazza Indipendenza a Treviso si è aperta la 30° edizione della "Campagna Nastro Rosa 2022" della LILT che nel mese di ottobre accende un riflettore per ricordare a tutte le donne l'importanza della prevenzione del carcinoma della mammella. Neoplasia che rappresenta il più frequente tumore femminile, con circa 55 000 nuovi casi all'anno in Italia di cui 900 nella Provincia di Treviso.