LDA, esibizione e firmacopie alla Nave de Vero per Luca D'Alessio

MARGHERA - Oggi pomeriggio, 23 febbraio 2023, LDA si è esibito al Centro Commerciale la Nave De Vero di Marghera. Dopo il successo nel programma televisivo Amici 21 e la recente performance al Festival di Sanremo appena concluso, l'artista Luca D'Alessio, in arte LDA, a partire dalle 17.30 di oggi incontrerà i fan sul palco di Nave De Vero e firmerà le copie del suo nuovo album "Quello che fa bene".



Figlio del cantante Gigi D'Alessio, il giovane musicista e rapper ha 19 anni ed ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica nel 2017. Da qui un successo che si è via via costruito nel tempo fino alla decisiva partecipazione al Festival di Saneremo. Il pubblico, quindi, potrà acquistare il cd direttamente sul posto presso il temporary store Mondadori che viene allestito proprio per l'occasione o arrivare già provvisti di cd acquistato altrove.La firma del cd è legata al download dell'App "Io & Nave De Vero", di cui è anche appena stata lanciata l'edizione 2023 del contest di gift card.



EVENTI

Per la Nave de Vero, quindi, si è trattato di un nuovo appuntamento con la musica dopo i concerti che hanno caratterizzato le passate stagioni, con ospiti anche di livello internazionale.

«Siamo sempre stati legati agli eventi musicali - ha infatti spiegato Angela Berto, direttrice del Centro Commerciale Nave De Vero - Investiamo in questo tipo di intrattenimento per creare occasioni di relazione, divertimento e socialità, oltre che per permettere ai fan di incontrare gli artisti preferiti. Abbiamo appena creato eventi per San Valentino e ci saranno quelli dedicati al Carnevale, con truccabimbi e foto gratuite per i visitatori; con la presenza di LDA ricominciano ufficialmente anche gli eventi musicali a dimostrazione del nostro desiderio di essere un punto di riferimento per target differenti».

L'evento è stato realizzato in collaborazione con Sony Music e I-Musiclab.