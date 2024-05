Ladri nel distributore di benzina. Il colpo nella notte tra il 23 e il 24 maggio, in via Circonvallazione Est a Castelfranco Veneto. Qui, i malviventi sono entrati dopo aver forzato grate e finestre e sfondato un muro divisorio e hanno rubato, dagli uffici, la cassaforte che però era vuota. Importanti i danni. Per dare un'identità ai ladri sono al lavoro i carabinieri.