Ladri nella casa di Montebelluna di Davide Cagnes de Il Collegio: «Ecco come sono riuscito a fermarli» Video

MONTEBELLUNA - Probabilmente, l’aria che si respirava a “Il Collegio” era un po’ troppo rigida e le richieste dal punto di vista didattico eccessivamente pesanti per lui. Di sicuro, però, Davide Cagnes, 18enne di Montebelluna che qualche mese fa ha partecipato alla nota trasmissione di Rai 2, non ha mai rischiato, in quel contesto, di trovarsi faccia a faccia con i ladri. Cosa che gli è invece quasi successa l’altra notte, attorno alle tre, nell’abitazione in cui risiede con la famiglia, a San Gaetano.