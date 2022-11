Guardia di finanza sequestra laboratorio tessile: rifiuti speciali ovunque ed evasione milionaria

MORGANO - Sequestrato un laboratorio tessile, del valore commerciale di circa 100.000 euro, gestito in condizioni di degrado e con diversi fattori di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il laboratorio in 13 anni di attività ha avuto un sussesguirsi di cambi di aziende, tutte gestite da cittadini stranieri, che hanno accumulato debiti con l’erario per oltre 2,6 milioni di euro. Durante l’intervento, i finanzieri del Gruppo di Treviso hanno anche posto i sigilli a 30 metri cubi di scarti tessili, sparsi in ogni angolo dei locali aziendali (in particolare nell’autorimessa, adibita di fatto a discarica) e a 21 macchinari per la lavorazione dei capi d’abbigliamento, tra cui macchine da cucire, banchi da stiro e da lavoro, una pressa per bottoni. Il laboratorio, delle dimensioni di circa 300 metri quadri, nel comune di Morgano, era privo di ventilazione e uscite di sicurezza, carente dei requisiti igienico-sanitari e delle misure per il corretto smaltimento degli scarti di lavorazione oltre a impianti per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori. Tra le irregolarità è emersa anche l’assenza di illuminazione, anche perché tutte le finestre dell’opificio erano oscurate da teli in tessuto, per non mostrare come il laboratorio fosse attivo anche in ore notturne.