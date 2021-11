L'acqua alta di oggi, venerdì 5 novembre: picco sotto il metro, non si alza il Mose

(Video Costantini/Foto Attualità) Situazione meteo in miglioramento oggi, venerdì 5 novembre, a Venezia: alle 10.50 il picco è stato di un metro sul medio mare e non è stato quindi necessario alzare le paratoie del Mose. «Permangono comunque - spiega in una nota il Centro Maree del Comune - condizioni favorevoli a fenomeni di marea sostenuta nella mattinata e anche domani, sabato 6, e domenica 7. Lunedì 8 novembre invece è prevista marea normale».

I valori di marea massimi e minimi previsti oggi sono alle 17:05, un -10 cm (Minimo) e alle 23:20 un massimo di 70 cm.