Jonathan Majors, star Marvel di Creed III, arrestato per strangolamento e violenza domestica su una donna

Jonathan Majors, l'attore di Creed III, è stato arrestato con l'accusa di aggressione nei confronti di una donna. Lo comunica la polizia di New York che ha scritto: «Secondo le indagini una donna di 30 è stata aggredita dall'uomo che è stato preso in custodia». Secondo quanto riporta "The Wrap" "sabato 25 marzo 2023 alle 11:14 circa, la polizia ha risposto a una chiamata al 911 all'interno di un appartamento situato nel 10° distretto. Un'indagine preliminare ha stabilito che un uomo di 33 anni era coinvolto in una lite domestica con una donna di 30 anni. La vittima ha informato la polizia di essere stata aggredita. Gli agenti hanno arrestato il 33enne, che avrebbe strangolato la donna stessa.

Roma, trascina l'ex al parco e la massacra di botte: «Non dovevi lasciarmi». Presa a calci, pugni e bottigliate

Jonathan Majors era stato tra i protagonisti anche nella serata degli Oscar 2023. Insieme Michael B. Jordan aveva salutato Angela Bassett, unica attrice candidata per un film Marvel nella storia della franchise, che dalle sue costar si era sentita inviare un messaggio in Wakanda: «Hey Auntie, ti vogliamo bene».