Nozze Vip, Jenny e il conte di Montalban sposi in Duomo

Belli, sorridenti ed eleganti come i protagonisti di una bella favola con il lieto fine. Jenny Presotto e Gregorio di Montalban si sono sposati sabato in duomo, San Marco, la chiesa tanto amata dai pordenonesi. Jenny, 29 anni, lavora nell'azienda di famiglia, la Modulnova di Prata, colosso del mobile di design del quale il padre Dario è presidente. Accanto a lei, oltre alla mamma Katia, c'era il fratello Marco (che le ha fatto da testimone). E circa duecento invitati che hanno voluto essere presenti a un evento così importante per la coppia. Invitati provenienti non solo da Friuli e Veneto. Lui, 34 anni, è un conte e lavora nell'azienda di famiglia a Conegliano, la Visottica che produce minuteria per occhiali. Gli sposi andranno a vivere proprio nella cittadina veneta, nel palazzo di Montalban, storica residenza della famiglia di Gregorio che aveva accanto il padre Rinaldo di Montalban (il presidente della Visottica Comotec, leader mondiale della componentistica per occhiali con il 40% delle quote di mercato), la madre Raffaella Lizambri e la sorella Matilde che è stata la sua testimone. Jenny, con un sorriso che raccontava la felicità, indossava un abito, ricamato, con un lungo strascico e dei particolari che lo hanno reso unico. Elegante anche lo sposo con un classico tight e altrettanta felicità palesata nel sorriso. Finita la cerimonia in duomo, la festa si è spostata a Villa Verecondi Scortecci di Colle Umberto dove gli sposi e gli invitati hanno potuto cenare con i piatti del catering preparato dal Pedrocchino di Sacile. Domani la coppia, che si è conosciuta circa un anno fa, partirà per la luna di miele, ma la meta scelta rimane per ora un segreto.