Inseguimento in via Aquileia, i Carabinieri bloccano due rapinatori afghani in fuga

UDINE - Nella serata di ieri, martedì 16 maggio, i Carabinieri di Udine hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini afghani rispettivamente di 25 e 26 anni, senza fissa dimora, per rapina ai danni di un militare 41enne udinese. I due rapinatori, indicati dalla persona aggredita mentre stavano ancora fuggendo a piedi dopo il reato, sono stati immediatamente rincorsi dai militari intervenuti, bloccati e trovati in possesso del denaro appena rubato.