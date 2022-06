Sversamenti nel canale Piavesella: strato biancastro e schiuma in superficie

TREVISO - In zona Fonderia, in due punti della zona del distretto sanitario dei Comuni di Treviso e Villorba sversamenti nelle acque del canale Piavesella. A segnalarlo alcuni cittadini ai Carabinieri di Treviso, preoccupati per il colore biancastro e la schiuma ben visibile sulla superfice dell'acqua. Questa mattina, 29 giugno, sono intervenuti i Carabinieri di Treviso, i vigili del fuoco e l'Arpav per gli accertamenti del caso, per risalire alla natura della sostanza e alla sua provenienza.

Video di Felice De Sena, Nuove Tecniche