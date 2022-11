Troppi incidenti e tanto traffico: l’incrocio critico del “Baston” diventa una rotonda Video

PONZANO VENETO (TREVISO) - L’atteso cantiere per la messa in sicurezza dell’incrocio “del Baston” a Ponzano Veneto prende finalmente vita. Nelle scorse settimane, infatti, sono stati avviati i primi necessari interventi del cantiere tanto richiesto in questi anni dai residenti, ovvero quello per la realizzazione della futura rotonda. Una grande opera, inaugurata stamattina alla presenza del presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon e del sindaco Antonello Baseggio, che nel cronoprogramma dovrebbe vedere la luce non prima di Pasqua 2023. Il tutto con una serie di cantieri dal costo complessivo di quasi 1 milione di euro (di cui ben 500mila finanziati dalla Provincia di Treviso e 280mila dal Comune) a cui si aggiungono circa 90mila euro di investimento da parte di ATS per le opere accessorie e altri 98mila dal Consorzio di bonifica Piave. Un cantiere di fondamentale importanza per tutto il territorio in quanto andrà ad eliminare uno degli incroci più pericolosi di tutta la Marca trevigiana.

Video intervista di Brando Fioravanzi