Incidenti, il monito di Spresiano. Sulla Pontebbana dei cartelli con scritto "Rispetta i limiti" Video

SPRESIANO - Striscioni sovrastano la Pontebbana e portano con sè un messaggio forte: «Rispetta i limiti». Quasi un monito quello che il sindaco Marco dalla Pietra insieme al presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon hanno deciso di lanciare in forma scritta e grafica a tutti gli automobilisti, camionisti ed utenti della strada che ogni giorno a migliaia passano per la Pontebbana nel tratto di Spresiano. Una silente ma forte manifestazione che arriva a pochi giorni dalla giornata dedicata al ricordo delle vittime della strada e a seguito di numerosi incidenti in tutto il territorio trevigiano.

Video interviste di Felice De Sena, Nuove Tecniche