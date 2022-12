Incidente sulla Cimpello-Sequals, scontro tra due auto

ZOPPOLA - Terribile incidente questo pomeriggio, sabato 24 dicembre, lungo la Cimpello-Sequals all'altezza di Murlis di Zoppola. A scontrarsi sono state due auto, una delle quali ha terminato la sua corsa in un fossato. L'altra accartocciata è rimasta in mezzo alla carreggiata. Sul posto è giunta una squadra dei Vigili del fuoco, che ha lavorato a lungo per estrarre una persona rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo della macchina. Allertati anche i soccorsi, intervenuti con ambulanza ed elisoccorso.