Pesanti disagi sull'autostrada A4 Venezia-Milano sulla carreggiata in direzione del capoluogo lombardo, a causa di un tamponamento tra due mezzi pesanti, uno dei quali trasportava combustibile. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per travasare il liquido infiammabile, anche se non c'è stata fuoruscita. Alle 11 si registravano 12 chilometri di coda fino all'allacciamento con l'A22 e uscita obbligatoria al casello di Verona Est.