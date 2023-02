Schianto contro un'auto sulla regionale 251, motociclista gravissimo

Pordenone - Un motociclista sessantenne è gravissimo a seguito di un incidente lungo la regionale 251 all'incrocio con viale de la Comina, a Pordenone oggi 14 febbraio 2023. Per cause è un corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo mentre viaggiava in sella a una moto, in direzione Pordenone, si è scontrato con un'auto ferma in attesa di poter svoltare a sinistra. Nell'impatto è stato sbalzato per circa 10 metri. Il motociclista ha finito la corsa in un campo dopo aver divelto una recinzione e i pali di cemento che la sorreggevano. E' stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine in codice rosso. È stato segnalato come incosciente dalle persone presenti sul posto.

