FONTANAFREDDA - Incidente stradale oggi pomeriggio, domenica 29 maggio, lungo la ss13 Pontebbana nel comune di Fontanafredda. Per cause al vaglio dei carabinieri della stazione locale, una Volkswagen Golf condotta da un uomo è uscita di strada, all'altezza della Art Tappeti, finendo nel fosso. Per estrarre l’automobilista, rimasto incastrato, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche personale del 118 con l’ambulanza e l’automedica.