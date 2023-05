Incidente nella notte, perde il controllo del mezzo e finisce contro due auto parcheggiate

SAN QUIRINO - Nel territorio comunale di San Quirino è stata inviata poi un'ambulanza per un incidente stradale; è successo in via San Rocco. La persona che conduceva una vettura ha perso il controllo e il mezzo è andato a collidere contro alcune macchine in sosta. Ha riportato lesioni non gravi ed è stata trasportata in codice verde all'ospedale. Gli infermieri della Sores hanno attivato per quanto di competenza le forze dell'ordine (sul posto i carabinieri) e i vigili del fuoco.