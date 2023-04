Incidente a Volpago del Montello: moto esce di strada, morti due giovani

Grave incidente oggi pomeriggio, 29 aprile a Volpago del Montello in via 18 giugno. Il bilancio è pesante: due morti, un giovane di 32 anni (classe '91) e una ragazza di 23 (classe '99) entrambi in sella alla moto. Il conducente ha perso il controllo della moto all'altezza di una curva centrando un palo. Per i due non c'è stato sulla da fare, sono deceduti sul colpo. Sul posto sono giunti i soccorsi del Suem e i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso, ma è stato inutile.