JESOLO - Paura ieri - 24 novembre - a Jesolo quando un elicottero da trasporto che lavorava a uno dei cantieri delle Torri di Piazza Drago ha visto sganciarsi una grossa lastra di vetro che era stata imbragata. Il manufatto è precipitato a terra nella zona della piscina. L'episodio è avvenuto durante i lavori di allestimento in uno dei super-attici della Torre.

Per pure caso la lastra è andata a schiantarsi in mille pezzi in un'area in cui non c'era nessun operaio al lavoro, ma si vedono le auto transitare non distante.