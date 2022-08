Cade in casa e non riesce ad uscire: soccorsa dai vigili del fuoco

TREVISO - Cade in casa e non riesce ad uscire. Intervengono i vigili del fuoco e il Suem per aiutarla, allertati dai vicini di casa che sentivano i lamenti della donna. Un vero e proprio salvataggio quello andato in scena questa mattina, 9 agosto, in vicolo Barberia, piazzetta dei Lombardi a Treviso dove i vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina per recuperare una donna di 93 anni caduta nel suo appartamento che non riusciva ad aprire la porta di casa. E così era rimasta bloccata all'interno. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti con l'autoscala e sono riusciti ad entrare dal terrazzino dell'appartamento sito al secondo piano, sopra le attività commerciali. Sul posto anche il Suem 118 per prestare soccorso alla signora che fortunatamente non si è fatta niente.