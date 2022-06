Un grosso incendio è divampato oggi pomeriggio, 30 giugno, in un allevamento di via Carreggiate ad Asolo. Ad andare a fuoco numerose rotoballe di paglia accatastate. La chiamata ai vigili del fuoco è partita poco dopo le 14 e subito si sono precipitate sul posto diverse squadre. Dalle prime informazioni pare che gli animali siano stati tratti in salvo e siano tutto sommato in buone condizioni, fatta eccezione per qualche ustione.