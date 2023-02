Incendio in un'azienda dismessa di Spresiano, capannone in fiamme. «Chiudete le finestre»

SPRESIANO - Grosso incendio oggi pomeriggio, 5 febbraio, in una azienda dismessa la ex R41 di Spresiano. Sul posto i vigili del fuoco, dalle prime indicazione raccomandano i cittadini di tenere chiuse le finestre. Si tratta di un rogo che ha coinvolto un capannone di mille metri quadri, sul posto dall 17.30 stanno operando i pompieri, non dovrebbero esserci persone coinvolte.