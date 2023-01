NEGRAR (VERONA) - Terribile incendio in un appartamento, salvati due cagnolini rimasti a casa da soli mentre i proprietari erano fuori. Il rogo in un appartamento intorno alle 9 di oggi, 11 gennaio. Le fiamme hanno interessato la cucina posta al primo piano di un piccolo stabile in via Casa Zamboni a Negrar di Valpolicella.