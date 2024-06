MARCON - Incendio doloso al ristorante Lumii: tre persone si filmano mentre rovesciano taniche di benzina e danno fuoco al locale. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 2.40 del mattino per un incendio al ristorante fusion in via Enrico Mattei a Marcon. Nel video, si vedono le tre persone andare via e il bagliore delle fiamme.