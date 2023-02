Fiamme devastano il salumificio Coati, un operaio si lancia nel vuoto: è grave

VERONA - Una colonna di fumo nero ha avvolto la Valpolicella dopo che - alle 16 di oggi, 9 febbraio - è scoppiato un pauroso incendio sul tetto del salumificio Coati, nella zona artigianale tra Arbizzano e Parona, alle porte di Verona. Le fiamme si sono poi estese al resto della struttura.

Per salvarsi dalle fiamme un dipendente si è lanciato da una finestra ad 8 metri d’altezza ed è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Borgo Trento.

Sul posto i Vigili del fuoco di Verona, i carabinieri e la Polizia locale. Chiusa al traffico via Leonardo da Vinci, su cui si affaccia la ditta, e area messa in sicurezza.

Un precedente incendio allo stesso salumificio Coati avvenne il 19 giugno 2019.