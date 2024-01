Incendio nell'ex sala bingo di Conegliano Video

CONEGLIANO (TREVISO) - Incendio nell'ex sala bingo di Conegliano questa mattina, 30 gennaio. Le fiamme sono divampate, per cause al momento ignote, all'interno della sala e si sono in poco tempo diffuse inghiottendo l'interno della struttura.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco che, intervenuti, sono riusciti a circoscrivere l'incendio al solo ex bingo. Sul posto anche i carabinieri che hanno delimitato e controllato l'area. (video Natascia Torres/Nuove Tecniche)