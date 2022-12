Auto in fiamme in garage, a rischio anche la casa

CIVIDALE - Auto in fiamme nel garage, a rischio la vicina abitazione. Poco dopo le 13 di oggi, 3 dicembre, i vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Cividale supportata dall'autoscala e un'autobotte in via Zappa a Moimacco per un incendio abitazione. Giunti sul posto i pompieri hanno scoperto che ad andare a fuoco era un'autovettura all'interno di un garage, accostato ad una casa monofamiliare, e le fiamme si stavano propagando ai tetti, in legno del garage e dell'abitazione.