CONEGLIANO - Festeggiamenti oggi 23 maggio in piazza Cima a Conegliano per lo scudetto e l'ennessima strepitosa stagione delle Pantere dell'Imoco nonostate a sconfitta nella finale di Champions League contro le turche del VafiBank domenica. Una festa che è anche un saluto a Paola Egonu che lascerà l'Italia per giocare, la prossima stagione, in Turchia proprio tra le fila delle neo campionesse continentali.