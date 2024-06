Ilaria Salis ce l’ha fatta, il padre Roberto: «In questa Europa sarà utile il suo essere antifascista»

«Ilaria è stata molto dubbiosa fino all'ultimo, ha voluto attendere il numero di voti necessari per il quorum, poi ha iniziato a rasserenarsi e a gioire ma in modo parziale, non credo abbia capito ancora bene cosa è capitato». Lo ha detto Roberto Salis, padre di Ilaria, detenuta in Ungheria ed eletta con Avs all'Europarlamento, commentando alla Camera l'esito del voto e la reazione della figlia.

«Credo che la voce di Ilaria sarà importante, alla luce di queste elezioni, un'antifascista come lei che ha a cuore tutte le problematiche dei più deboli, come la difesa dei diritti civili, dei migranti, della pubblica istruzione credo sia molto utile in questa Europa» ha aggiunto.