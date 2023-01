Cosa svela Harry su Lady Diana: le sue ultime dichiarazioni sull'amata mamma

Nell'attesissima intervista rilasciata da Harry a ITV, Il principe ha parlato a lungo della scomparsa della madre e di come ha vissuto quei giorni terribili del 1997. Harry si è confidato con Tom Bradby, spiegando le sensazioni che provò allora, quando era soltanto poco più che un bambino che aveva perso tragicamente la sua madre. "Una delle cose che mi ha davvero sorpreso nel libro è il modo in cui parli di sembrare sinceramente convinto che tua madre fosse in realtà ancora viva e nascosta" ha affermato l'intervistatore. Harry ha spiegato che in quel periodo stava cercando una prova della morte di lady Diana, e di aver anche chiesto di vedere alcuni file segreti del tragico incidente avvenuto sotto il ponte de l'Alma di Parigi. Harry ha poi aggiunto di essere grato al suo segretario privato, Jamie, per avergli mostrato solo ciò che "aveva bisogno di vedere". Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

