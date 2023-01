Guardia di finanza: «Come l'organizzazione criminale spogliava aziende in crisi». Sequestro milionario e avvocato in cella

ROVIGO - Bancarotta, auto-riciclaggio, truffa aggravata, abusiva attività bancaria e associazione a delinquere. Un gruppo criminale che puntava alle aziende in difficoltà per poi combinarne di tutti i colori fino a trasformare delle associazioni in una sorta di banche che davano prestiti e ricevevano interessi. Al vertice un imprenditore e una donna avvocato. A mettere a segno l'importante operazione la Guardia di Finanza rodigina che ha dato esecuzione alle ordinanze di misure cautelari disposte dal gip di Rovigo Pietro Mondaini. Sono state eseguite anche perquisizioni e operati sequestri pere 1.790.689 euro provenienti dalla attività illecita. Il provvedimento di sequestro ha, inoltre, riguardato 16 conti correnti di una “banca” intestata agli indagati. Le indagini, condotte dal Gruppo di Rovigo sotto la direzione della Procura cittadina, si sono protratte per oltre un anno e hanno permesso di delineare i contorni di un’associazione a delinquere, (art. 416 del codice penale), composta da almeno sei persone e finalizzata alla bancarotta fraudolenta, all’autoriciclaggio, alla truffa e all’esercizio abusivo dell’attività bancaria