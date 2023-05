Gregge travolto dal treno sulla linea Sacile - Gemona, 61 le pecore morte

BUDOIA - Il bilancio è di sessantuno pecore morte investite da un treno regionale tra Aviano e Budoia sulla linea Sacile Gemona. A bordo del convoglio, un Minuetto che fa servizio passeggeri per un totale di una decina di corse giornaliere, c'erano una decina di persone. Nessuno di loro è rimasto ferito. A quanto fa sapere Lav Pordenone, intervenuta sul posto dell'incidente in aiuto degli animali, le pecore stavano pascolando libere sulle rotaie di un treno, senza essere guidate da un pastore o da un cane pastore. Alcuni animali sono stati recuperati vivi, ma agonizzanti e con fratture gravissime. In certi casi si è quindi proceduto all'abbattimento.