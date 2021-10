Green pass, portuali Trieste: «Protesta pacifica»

«La protesta sta andando bene e soprattutto è pacifica. Siamo qui per far rispettare i nostri diritti, la libertà di scelta, per far rispettare la Costituzione». Lo ha dichiarato a LaPresse il portavoce del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste (Clpt), Stefano Puzzer, al varco 4 del Porto di Trieste, dove alcune migliaia di persone stanno partecipando alla protesta del Clpt contro l'obbligo del green pass per l'accesso al lavoro. «Andremo avanti - ha aggiunto Puzzer - fino a quando non verrà tolto l'obbligo del green pass. La protesta continuerà, sempre consentendo di entrare a chi vuole lavorare». (LaPresse)