TREVISO - «Se la cosiddetta ciclopolitana, il sistema di piste ciclabili, è una striscia di colore, qualche domanda bisogna farsela». Ha parlato così dopo la messa il cugino di Giulia Mauri, la 38enne trevigiana travolta e uccisa da un furgone lunedì 3 giugno in strada ovest mentre tornava al lavoro pedalando in bici sulla ciclabile. Oggi pomeriggio nella chiesa del Sacro Cuore, dove si sono svolti i funerali, gli amici e i conoscenti della giovane donna si sono stretti attorno ai familiari. «Siamo qui per la tragica morte di Giulia, che qui è cresciuto - le parole pronunciate durante l'omelia dal parroco -, ci uniamo al cuore spezzato della famiglia e della città».

La famiglia

I genitori e il compagno di Giulia hanno ringraziato tutti i presenti per l'affetto dimostrato nei loro confronti: «Grazie per essere qui perchè la vostra presenza è un grande sostegno per noi. La perdita di Giulia ha lasciato un vuoto che niente potrà colmare, ma siamo certi che la sua gentilezza, il suo sorriso e i suoi occhi continueranno a vivere con noi. E grazie ai suoi soccorritori: i vostri gesti ci danno forza»

Doppio lutto

La giornata, per la famiglia di Giulia, è stata purtroppo segnata anche da un altro lutto. Nelle ultime ore si è spento lo zio della 38enne, Giorgio Pietrobon. L'uomo aveva 80 anni ed era stato maestro alle scuole Masaccio.

di Mauro Favaro