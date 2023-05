Giro d'Italia ad Oderzo, il fiume dei tifosi in rosa: «Un'emozione unica, qui è proprio una festa» Videointerviste

di Lucia Russo

ODERZO (TREVISO) - Giro d'Italia è festa per la tappa di Oderzo. Sulla linea di via nella centralissima piazza Grande a migliaia i tifosi arrivati da ogni parte della Provincia, del Veneto e d'Italia ma anche da altri Paesi come Colombia, Slovenia e Australia. Persone di ogni età, famiglie intere, bambini ancora in passeggino, ciclisti e anche qualche cagnolino che hanno percorso anche diversi chilometri per raggiungere Oderzo e assistere allo spettacolo del Giro. Il clima che si respirava questa mattina nella cittadina era di grande festa fatta di sport ma anche di semplice voglia di stare insieme e condividere il tifo, a prescindere da chi sarà il vincitore di questa 18esima tappa Oderzo-Val di Zoldo.