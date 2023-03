VERONA - Fuori programma questa mattina presto sul Liston a Verona: un uomo camminava completamente nudo fra la gente. Le prime segnalazioni già alle 7.45: l'esibizionista è stato raggiunto dall'ambulanza di Verona Emergenza proprio mentre camminava nudo in pieno centro città. Al personale sanitario che l'ha fermato ha poi detto: «E' una mia protesta contro i poteri forti».

Subito è stato portato in ospedale per accertamenti. Decine di passanti lo hanno filmato ed i video sono diventati subito virali.

Era disinvolto e con la camminata disinibita, sotto la pioggerella: ecccolo in video fra le vie del centro, da via Cappello fino a via Mazzini.