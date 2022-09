Piazza Ferretto affollatissima: seimila persone per il comizio elettorale di Giorgia Meloni

MESTRE - Piazza Ferretto affollatissima per il comizio elettorale di Giorgia Meloni, oggi pomeriggio 10 settembre.

«Uno Stato giusto deve dare un aiuto, dignitoso, a chi non è veramente in grado di lavorare. Ma per chi non è in questa condizione, la risposta è: il lavoro». Lo ha detto Giorgia Meloni, in un comizio a Mestre, davanti a circa 3mila persone. «Non è vero - ha aggiunto - che io non voglio aiutare i giovani, che sono contro i poveri. Ma proprio perchè voglio aiutarli a migliorare la loro condizione sono contro il reddito di cittadinanza. Perchè incentivando l'occupazione si crea ricchezza».