Dottoressa aggredita, torna di guardia Giada la collega che l'ha salvata: «Ho paura di quell'uomo. Mi difenderò con lo spray»

UDINE - Torna al lavoro stanotte, 13 gennaio 2023, Giada Aveni, la dottoressa di turno nei giorni scorsi alla guardia medica dell'ospedale Gervasutta di Udine tempestivamente intervenuta in soccorso della collega Adelaide Andriani presa per il collo da un paziente straniero. Un intervento decisivo, il suo. La dottoressa Giada riparte oggi ma non nasconde di sentirsi turbata: «C'è molto angoscia, inutile nasconderlo - spiega al Gazzettino - Ho paura che quell'uomo torni, ci ha minacciate, ha detto che sa come tornare e dove trovarci. Comunque stanotte in turno saremo in tre, come da previsione di organico. Per difesa ho portato con me dello spray al peperoncino, sono pronta ad usarlo se dovesse servire. Misure di sicurezza? Penso che ci vorrebbe la presenza della guardia giurata 24 ore su 24».

Il salvataggio

«Ho agito d'istinto, non potevo fare altro. Ho visto la cattiveria negli occhi di quell'uomo»

Video intervista di Camilla De Mori