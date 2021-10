Ruba 800 euro dalla cassa del ristorante: immortalato dalle telecamere Video

PADOVA - È entrato a tarda sera all’albergo ristorante "Al Fagiano" di via Locatelli, in centro a Padova, approfittando di un momento in cui dietro alla cassa non c’era nessuno. Si è avvicinato, ha aperto il registratore, ha intascato circa 800 euro in banconote ed è nuovamente uscito in strada allontanandosi.

La polizia sta ora indagando per identificare il ladro, entrato in azione venerdì sera e ripreso in ogni sua mossa dalle telecamere, le cui immagini sono ora al vaglio degli inquirenti.

A segnalare l’episodio è stato Stefano Barillari, avvocato e cliente abituale del ristorante, nonché futuro candidato sindaco della città del Santo