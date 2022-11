Blitz della Finanza: sequestrata una tonnellata di fuochi d'artificio "illegali"

PADOVA - Ammontano a 1,2 tonnellate di fuochi d'artificio, un milione di cosmetici e 10.000 giocattoli, gli oggetti sequestrati in ottobre dalla Guardia di Finanza di Padova, in una serie di controlli sul territorio provinciale sulla sicurezza delle merci.

Nella zona industriale di Padova sono state individuate due società all'ingrosso di merce varia, che vendevano articoli pirotecnici importati in vista delle prossime festività di fine anno. I fuochi d'artificio, seppure fabbricati e importati regolarmente, risultavano stoccati assieme ad altro materiale altamente infiammabile e in maniera non conforme alle prescrizioni e cautele di legge. Anche con l'aiuto di un'ispezione dei luoghi da parte dei Vigili del Fuoco di Padova, i titolari degli esercizi controllati sono stati denunciati alla Procura per i reati di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, e commercio abusivo di materie esplodenti. I cosmetici e i giocattoli, che erano sprovvisti anche della marcatura CE, sono stati sequestrati e i titolari delle società sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Padova per le sanzioni previste.