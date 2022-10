Il ritrovamento della donna scomparsa mentre cercava funghi con un'amica

SPRERA - Nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 ottobre, è stata individuata in un canalone la donna 77enne di Gambellara di cui non si avevano più notizie da ieri, dopo non essere rientrata da un giro nei boschi alla ricerca di funghi in località Sprea a Badia Calavena. La donna, infreddolita ma cosciente è stata trovata dai vigili del fuoco e dal personale del soccorso alpino, che stavano percorrendo i due pendii del canalone. Sono ora in corso le operazioni di recupero della donna in fondo al dirupo, impossibile l’utilizzo dell’elicottero per la fitta vegetazione.