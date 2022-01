Duomo gremito per Gianni di Marzio: anche Collovati, Prandelli e Novellino per l'ultimo saluto

PADOVA - Una chiesa gremita, ma nel rispetto delle normative anti-Covid, ha accolto oggi pomeriggio - 25 gennaio - in Duomo a Padova la bara di Gianni Di Marzio, l’82enne allenatore e poi dirigente scomparso sabato mattina. Numerosi i volti del calcio che hanno voluto dare l’ultimo saluto allo scopritore di Diego Armando Maradona.

Tra loro Prandelli, Collovati, De Biasi, Semplici, Novellino, Cioffi, Maran, De Franceschi, Pasqualin e in rappresentanza del Padova l’amministratore delegato Alessandra Bianchi. Ma tanti anche i padovani che negli anni hanno imparato ad apprezzare l’umanità e la disponibilità di Gianni Di Marzio che durante le sue quotidiane passeggiate in centro non si tirava mai indietro con chi lo fermava per parlare di pallone.