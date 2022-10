Nuvola di palloncini rossi e centinaia di persone al funerale di Mattia Caruso

ALBIGNASEGO - Una nuvola di palloncini rossi a forma di cuore, una gigantografia e un lunghissimo applauso hanno accolto oggi pomeriggio, 7 ottobre 2022, il feretro di Mattia Caruso- il 30enne ucciso con una coltellata al cuore dalla fidanzata rea confessa Valentina Boscaro a Abano - al suo arrivo alla chiesa di Mandriola di Albignasego, dove sta avendo inizio il funerale. Centinaia gli amici presenti per stringersi alla numerosa famiglia. All’ingresso in chiesa è stato mostrato un messaggio: «Giustizia per Mattia».