"Ciao Alessandro". Commozione al funerale del 17enne, gli amici abbracciano il feretro

ORMELLE - Commosso l'ultimo saluto ad Alessandro Feletto, il 17enne morto in un terribile incidente mentre era in sella al suo motorino Malaguti ed è finito contro un furgone Fiat Ducato. Questa mattina, 13 agosto, in tanti sono accorsi per dirgli addio. Tantissimi i suoi amici che gli sono stati vicino fino all'ultimo stringendosi attorno al suo feretro, quasi a non volerlo lasciar andare via. Tanta la commozione di tutto il paese che si è stretta attorno alla famiglia Feletto in un rispettoso silenzio.