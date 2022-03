Folla per l'ultimo saluto a Gabriele, il 27enne morto mentre tornava a casa dal lavoro

Lendinara oggi pomeriggio - 2 marzo - si è fermata per i funerali di Gabriele Dalla Villa, il 27enne morto la sera del 23 febbraio scorso in un incidente d’auto mentre rincasava dal lavoro. Per il funerale del ragazzo, figlio dell’assessore Francesca Zeggio, centinaia di persone si sono raccolte all’interno e all’esterno del duomo di Santa Sofia stringendosi commosse attorno ai familiari.

Nella giornata di lutto cittadino proclamata dal sindaco Luigi Viaro la città, attonita, ha espresso il suo cordoglio durante il rito funebre sospendendo molte attività e tenendo abbassate le serrande dei negozi.