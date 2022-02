I funerali del conte Umberto Marcello del Majno, medico e primario

VENEZIA - Sono state celebrate questa mattina, 22 febbraio, nella chiesa di Santo Stefano, le esequie di Umberto Marcello del Majno, per anni stimato presidente dei Comitati privati per la salvaguardia di Venezia e ancor prima primario di Pediatria all’ospedale Civile. «Abbiamo appreso con profonda tristezza della scomparsa del Conte Umberto Marcello del Majno, che per molti anni è stato compagno di strada dei Musei di Venezia - commenta la presidente della fondazione Musei civici Mariacristina Gribaudi - a nome della Fondazione che presiedo voglio esprimere tutta la dovuta gratitudine a una personalità alla quale Venezia deve molto, con il dolore che una tale perdita ha provocato in molti di noi. La collaborazione con il conte Marcello è stata determinante soprattutto perché con lui condividevamo la responsabilità e l’impegno per valorizzare il merletto ad ago di Burano». Proprio il futuro del merletto, non solo di Burano, la sua conservazione ma soprattutto la sua valorizzazione sono sempre stati alla base della storica collaborazione tra la Fondazione Musei Civici e la Fondazione Andriana Marcello, che del Majno presiedeva. «Con lui è stato possibile, grazie al suo entusiasmo e al suo enorme rispetto per le maestre merlettaie e la loro arte - fondare la Scuola del Merletto assieme al Comune di Venezia. In questi anni sono stati condivisi e realizzati molti importanti progetti, fra i quali il Concorso nazionale Un Merletto per Venezia e la Biennale del Merletto». «Il Concorso del Merletto e la Biennale - sottolinea Gabriella Belli, direttore della Fondazione Musei Civici - sono due iniziative che continueremo a proporre assieme alla Fondazione Andriana Marcello, con cui stiamo collaborando per ottenere il riconoscimento Unesco del merletto italiano».