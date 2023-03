L'ultima lettera di Barbara alla mamma: «Spero di diventare una donna forte come te, sei tutto il mio cuore»

ODERZO - L'ultima lettera che Barbara Brotto aveva scritto alla mamma, letta da un'amica durante il funerale della 17enne morta nell'incidente di Gorgo al Monticano. «Spero di diventare una donna forte come te - aveva scritto Barbara alla mamma - so di non essere stata la figlia perfetta, ti voglio dire grazie perché metti sempre la mia felicità davanti alla tua felicità. Vorrei che tu fossi al mio matrimonio e diventassi la nonna dei miei figli - e poi concludeva - ti amo alla follia, sei tutto il mio cuore».

(Video Lucia Russo)