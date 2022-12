In America per la ricerca: la storia dei fratelli Giuseppe e Alessandra Dall'Agnese

PORDENONE - Un caso raro ma prezioso e con radici solidamente pordenonesi. È il caso dei fratelli Dall’Agnese, Alessandra e Giuseppe, che dopo il loro corso di studi in Italia si stanno distinguendo in uno degli istituti di ricerca più famosi del mondo: il Whitehead Institute, istituto affiliato al MIT (Massachusetts Institute of Technology) a Cambridge negli Stati Uniti, nel laboratorio di Richard Young, un professore riconosciuto a livello internazionale per i suoi studi sull’espressione genica che collabora con i migliori fisici, chimici e medici al mondo. Insieme hanno recentemente pubblicato uno studio sul prestigioso periodico Nature, riguardante la resistenza dei recettori dell’insulina.

(Intervista di Mauro Rossato)