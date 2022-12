Ben 115 anni ininterrotti dedicati alla panificazione: premiato il Forno Breda di San Giuseppe

TREVISO - Ben 115 anni di ininterrotta attività e non sentirli affatto. Dal 1907 il Forno Breda lungo Via Noalese a San Giuseppe è luogo di ritrovo per un intero quartiere, un panificio che non ha mai fatto mancare il pane ai trevigiani. Nemmeno nel periodo bellico a cavallo delle due Guerre Mondiali quando la panificazione non è mai stata sospesa nonostante i bombardamenti sulla città. Così come durante il periodo pandemico. Un’eccellenza imprenditoriale cittadina che nei giorni scorsi il sindaco di Treviso Mario Conte ha personalmente deciso di premiare con un importante attestato di merito.

(Intervista di Brando Fioravanzi)